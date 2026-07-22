Haberler

Trump: İran'la savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybetti

Trump: İran'la savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çeşitli savaşlardaki ölü sayılarını karşılaştırdı.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı. Trump, Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştırarak, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sözde fenomen için hesap zamanı

Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak

Trump bu açıklamayı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor
Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım

Yeni partiye katılacak mı? Zeydan Karalar kararını resmen duyurdu
Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

Ezeli rakibe haber yolladı: Size gelmek, kendimi ispat etmek istiyorum
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu