Trump: İran'la savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çeşitli savaşlardaki ölü sayılarını karşılaştırdı.
Abd Başkanı Donald Trump, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı. Trump, Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştırarak, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı