Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ikinci tur görüşmeler öncesi tehditler savurdu. Trump, "İran'a 2. uçak gemisi gidebilir. Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri harekâtın yakın olduğunu belirtti.
  • Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisine ek olarak bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu, ek savaş gemileri ve jetler göndermeyi değerlendirdiğini açıkladı.
  • Trump, İranlı müzakerecilerin tavrında esneklik olduğunu ve Tahran ile bir sonraki görüşme turunun önümüzdeki hafta başlayabileceğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli gazeteci Barak Ravid'e verdiği özel mülakatta, İran'la nükleer düğümün çözülmemesi halinde askeri harekâtın an meselesi olduğunu söyledi. Trump, bölgedeki deniz gücünü iki katına çıkarmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

USS LINCOLN'E TAKVİYE: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisine ek olarak bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu, ek savaş gemileri ve jetler göndermeyi değerlendirdiğini açıkladı. "Orada bir donanmamız var, belki bir diğeri de yolda" diyen Trump, askeri tahkimatın boyutuna dikkat çekti.

"İRANLILAR ESNEKLİK GÖSTERİYOR"

12 günlük savaştan önceki döneme kıyasla İranlı müzakerecilerin tavrında büyük bir değişim olduğunu belirten Trump, çarpıcı bir tespitte bulundu: "Bunlar, geçen seferkilerden tamamen farklı kişiler. Önceki temaslarda onlara saldıracağıma inanmadılar ve büyük bir risk aldılar; ancak şimdi çok daha fazla esneklik gösteriyorlar."

NETANYAHU VE ANLAŞMA ŞARTLARI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun müzakerelerden rahatsız olduğu iddialarını reddeden Trump, "Netanyahu baskı altında değil; o da iyi bir anlaşma istiyor" dedi. Trump, yapılacak olası anlaşmanın sınırlarını da çizdi:

Nükleer mesele tartışmaya kapalı bir madde olarak masada.

Anlaşma nükleer başlıkların yanı sıra füze sistemlerini de kapsayacak.

YENİ TUR HAFTAYA

Müzakerelerin gidişatından umutlu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Tahran ile bir sonraki görüşme turunun önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte başlayabileceğine inandığını belirtti.

