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Trump: Ateşkes sona erdi

Trump: Ateşkes sona erdi
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdiklerini duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran 'görüşmelere' devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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