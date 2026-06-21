Trump: İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın göç ve enerji politikalarındaki başarısızlık nedeniyle istifa edeceğini duyurdu.
Abd Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı