Trump'ın Yeni Portresi Beyaz Saray'a Asıldı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni portresi Beyaz Saray'a asıldı ve sosyal medya üzerinden paylaşımı yapıldı. Danışmanlardan Sebastian Gorka, daha fazlasının geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni portresi Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Trump'ın danışmanlarından Sebastian Gorka da sosyal medya hesabından Trump'ın yeni portresini paylaşarak, "Daha fazlası gelecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
