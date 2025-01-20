Trump'ın yemin töreninde eşini öpemedi: O anlar sosyal medyanın gündeminde

Bütün dünyanın gözü 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump'ın yemin ederek görevine başladığı törene çevrildi.

MELENİA TRUMP'LA SELAŞMASI GÜNDEM OLDU

Yemin etmesinin ardından yeni döneme ilişkin kritik mesajlar da veren Trump'ın eşi Melenia Trump'ı öpemediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın eşini öpememesinin nedeni ise Melenia Trump'ın şapkası oldu.

TRUMP İLK KONUŞMASINI YAPTI

Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Herkesin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık (ABD'nin) sömürülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, daha önce 'mücadele' sözü verdiği göç konusuna değinen Trump, "Ülkeye yasadışı girişler durdurulacak" dedi. Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek 'yasadışı göçleri engelleyeceğini' söyledi. Trump, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini de dile getirdi. Panama Kanalı konusunda ise Trump, "Panama Kanalı'nı Çin işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz" dedi.