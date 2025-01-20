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Trump'ın yemin ettiği törene senatör şortla geldi

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ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, 47. Başkan olarak ikinci görev dönemine yemin ederek başladı. Pensilvanya Senatörü John Fetterman'ın Trump'ın başkanlık yemin törenine şortla gelmesi dikkat çekti.

ABD'de yeni dönem resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başladı.

Trump'ın yemin töreni, hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü başkent Washington'daki 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içinde yapıldı.

SENATÖR ŞORTLA KATILDI

Yemin törenine damga vuran olaylardan biri de Pensilvanya Senatörü John Fetterman, Trump'ın başkanlık yemin törenine şortla gelmesi oldu. O anların görüntüleri de sosyal medyada çok konuşulanların arasında yerini aldı.

TRUMP İLK KONUŞMASINI YAPTI

Öte yandan Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Herkesin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık (ABD'nin) sömürülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, daha önce 'mücadele' sözü verdiği göç konusuna değinen Trump, "Ülkeye yasadışı girişler durdurulacak" dedi. Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek 'yasadışı göçleri engelleyeceğini' söyledi. Trump, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini de dile getirdi. Panama Kanalı konusunda ise Trump, "Panama Kanalı'nı Çin işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz" dedi.

Trump'ın yemin ettiği törene senatör şortla geldi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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