Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Başkanlığa resmen başladığı 20 Ocak'tan beri aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları için söylediği sözlerle gündem oldu.

"BELKİ AŞIK OLURLAR"

Trump söz konusu iki astronot için "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim. Ona dedim ki: Onları dışarı çıkarabilir misin? Çünkü orada bırakılmışlar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar. Belki aşık olurlar birbirlerine, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ELON'A YETKİ VERDİM"

Ünlü milyarder Elon Musk yetki verdiğini söyleyen Trump, "Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi" ifadelerini kullanırken; sözleri sosyal medyada gündem oldu.