Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya silah desteğine devam edecekleri yönündeki sözlerine yanıt verdi. Peskov açıklamasında "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta " Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Rusya-ABD hattında gerilim yükseliyor. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

KREMLİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Rusya cephesinden ise yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi.

"ANALİZ ETMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA DEVAM SİNYALİ OLARAK ALGILANIYOR"

Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaklaşık 60 yılda AB ve ABD den zerre kadar fayda görmedik, Rusya sistemi sonuç olarak hem komşumuz hem Türk soydaşlarımızın en çok yaşadığı topraklar .. Bu kapışmada tarafsız kalıp en az zararla atlatırsak çok iyi olacak ..

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

ŞU ABD NİN BAŞINA KİM GELİRSE GELSİN DÜNYAYI KARIŞTIRACAK ŞEYTAN RUH ONU 4ÖTÜNE GİRİYOR

Yorum Beğen32
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Haber Yorumlarıİsmail k:

sen amerikayı başkanlar mi yönetiyor sanıyorsun aw

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Haber YorumlarıALİ MURTAZA:

Köpek köpeğin etini yemez. Bunlar sadece çıkarları için. Suriye de beraber itifak yaparlar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Allah katında da mantıken de savasi başlatan suçludur ukraynada savaşı başlatan putin olduğu için putin suçludur. eğer bir ülkeye us kurdurtmak ya da nükleer silah edinmek tehdit suçsa o zamn her ülke birbiri içn tehdit demektir putin haksiz bahanelerle savaşı başlattı hem Rus hem ukraynali birçok insanın ölümüne sebep oldu. iyi ve vicdanlı insanlar asla putini desteklemez

Yorum Beğen2
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