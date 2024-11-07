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Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı

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Trump'ın Ukrayna savaşını bitirme planı, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basına sızdı. Plan, cephe hattının dondurulmasını ve silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını içeriyor. ABD asker göndermeyecek ve mali desteği kesecek, bu görevleri Avrupalı müttefikler üstlenecek. Kiev 20 yıl NATO'ya giremeyecek, ancak Rusya'nın olası saldırılarına karşı ABD'nin silah desteği sürecek.

Seçimleri kazanan Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planının detayları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından basına sızdı. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, cephe hattını dondurmayı ve silahsızlandırılmış bir bölge oluşturmayı planlıyor.

Trump ekibinden bir yetkili, Ukrayna'da barışın sağlanması için Amerikan askerlerinin gönderilmeyeceğini ve finansal desteğin kesilecğini açıkladı. Yetkili, "Bu görevi Avrupalı müttefiklerimiz üstlenecek. Polonya, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Plana göre Kiev'in 20 yıl boyunca NATO'ya katılması engellenecek, ancak ABD, Rusya'nın olası bir yeni saldırısını önlemek için Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edecek. Silahsızlandırılmış bölgenin denetiminin kim tarafından yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın 2017-2019 yılları arasındaki Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volkner, yeni başkanın göreve başlar başlamaz Putin'i arayacağını ve savaşı durdurması için çağrıda bulunacağını söyledi. Zelenskiy ise Trump ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Güçlü ve kararlı ABD liderliği, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın planlarına ilişkin temkinli bir yaklaşım sergileyerek "göreceğiz" ifadesini kullandı ve ABD'nin hala dostane olmayan bir ülke olduğunu vurguladı. Peskov, "ABD'nin bu çatışmayı sonlandırmaya katkıda bulunabileceğini defalarca söyledik" dedi.

Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı

Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Savaşı başlatan kendileri, bitirme senaryolarını da kendileri yazıyor.

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