Trump'ın temsilcisi Witkoff, Putin'e barış teklifini St. Petersburg'da sunacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg kentinde bir araya geleceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Norveç'teki temaslarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg kentine gitti. Trump'ın damadı Jared Kushner'in çevrim içi katılacağı görüşmede Witkoff'un, Putin'e Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen barış teklifini sunacağı belirtildi.

Witkoff, dün Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilcilerle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı