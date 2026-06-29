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Beyaz Saray: Doha'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak

Beyaz Saray: Doha'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in, İran ile yapılacak üst düzey görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu. Görüşmelerde teknik müzakerelerin de yer alacağı belirtildi.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Katar'ın başkenti Doha'da İran ile yapılacak görüşmeye katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bu hafta İran ile gerçekleştirilecek üst düzey görüşmeler için Katar'a gideceğini belirtti. Leavitt, söz konusu temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu üst düzey görüşmelerin aralarında teknik müzakereler de yer alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile planlanan görüşmeye ilişkin, "İran bir görüşme talep etti. Yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Emre Altun:

umarım bu görüşmeler bir sonuca varır da bölgede biraz huzur gelir artık.

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