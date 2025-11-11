Trump'ın tartışmalı adımı: Obezsen vize yok
Trump yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yayımladığı yeni talimatta obezite, kalp ve ruhsal hastalıkların "vize reddi" nedeni sayılabileceğini duyurdu. Yeni kuralın göçmen ve Green Card başvurularını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, obezite, diyabet, kalp ve ruhsal hastalıkların vize reddi nedeni olacağını büyükelçiliklere bildirdi.
- Vize reddinin gerekçesi, kamuya yük olma riski olarak belirlendi.
- Yeni politika, göçmen vizesi ve Green Card başvurularını etkileyecek.
Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve bu uğurda Meksika sınırına duvar bile ören ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, göç politikalarında yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Büyükelçiliklere gönderdiği yeni bir talimatta obezite, diyabet, kalp ve ruhsal hastalıkların artık vize reddi nedeni sayılacağı bildirildi. Kararın gerekçesi ise "kamuya yük olma riski" olarak gösterildi.
Yeni düzenleme, başvuru sahiplerinin sağlık durumlarını daha yakından incelemeyi öngörüyor. Buna göre, kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin ABD'ye kabul edilmemesi ya da vizelerinin reddedilmesi gündeme gelebilecek.
BÜYÜKELÇİLİKLERE GÖNDERİLDİ
Talimat ABD'nin yurtdışındaki bütün büyükelçilik ve konsolosluklarına iletilirken, özellikle göçmen vizesi ve Green Card başvurularını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.
Öte yandan uzmanlar, uygulamanın "sağlık durumu temelinde ayrımcılık" oluşturabileceğini ve uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğunu belirtiyor.
Yeni politikanın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi beklenirken 2024 yılı çekiliş sonuçlarına göre Türkiye'den 3 bin 684 kişi Green Card kazanmıştı.