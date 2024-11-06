Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanması sonrası eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kamala Harris'in İsrail yanlısı olduğuna dikkat çeken Soylu, "ABD müesses nizamını kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi" ifadelerine yer verdi.
Tüm dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı. Trump'ın zafer konuşması yaptığı esnada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ' Gazze' çıkışı geldi.
"ABD, MÜESSES NİZAMINI KAYBETTİ"
9 Haziran'da yaptığı " Gazze, Alman hükümetini yendi. Gazze, İngiliz hükümetini yendi. Gazze, Fransız hükümetini de yendi. Gazze,ABD hükümetini de yenecek" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Soylu, "ABD müesses nizamını kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi" notunu düştü.
İşte Soylu'nun o paylaşımı;
KAMALA HARRİS, İSRAİL YANLISIYDI
Hatırlanacağı üzere Trump'ın rakibi Kamal Harris, seçim çalışmaları süresince İsrail yanlısı bir tutum sergilemiş ve "Açık konuşayım, İsrail'in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek" diyerek İsrail'e silah ambargosu uygulamayacağını ifade etmişti.