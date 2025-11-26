Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Moskova’da Putin ile Görüşecek

ABD Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş bir barış planı ele alınacak.

Bu ziyaret öncesinde Bloomberg'de yayımlanan bir haber Washington'da bazı çevrelerin Witkoff'u "Rusya yanlısı olmakla" suçlamasına neden oldu.

Bu kişiler arasında Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin kongre üyelerinden Ted Lieu ve Don Bacon ile partinin önde gelen bağışçılarından Eric Levine da var.

Trump ise Witkoff'a yönelik eleştirileri reddetti ve özel temsilcisinin tavrının "çok standart bir müzakere biçimi" olduğunu söyledi.

İddialar neler?

Bloomberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırlanan barış planına yönelik ABD-Rusya görüşmelerinin yazılı dökümlerini ele geçirdiğini iddia etti.

Rusya bu dökümleri yalanladı.

Bloomberg ayrıca, Steve Witkoff ile Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov arasında 14 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinin sızdırılan kaydını yayımladığını öne sürdü.

İddiaya göre görüşmede Witkoff, Rus yetkililere, Trump'la nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor.

Witkoff, Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin Beyaz Saray'ı ziyaretinden önce Trump'ı aramasını ve konuşmaya Trump'ı Gazze'deki ateşkes anlaşması için tebrik ederek başlamasını öneriyor. Putin'in Trump'ı "barış adamı" olarak övmesi gerektiğini söylüyor.

Bloomberg'e göre Witkoff, zor detaylardan kaçınılmasını ve tonun "umut verici" olmasını tavsiye ederek "Rusya-Ukrayna meselesini çözebilirsek, herkes sevinçten havalara uçar" diyor.

Witkoff-Uşakov görüşmesinden iki gün sonra, 16 Ekim'de, Putin Trump'ı tebrik etmiş; daha sonra da Trump yönetimi, eleştirenlerin "Rusya'nın taleplerini fazlasıyla karşılıyor" dediği 28 maddelik barış planını açıklamıştı.

Bu plan Ukrayna'nın bazı toprak tavizleri vermesini, askeri kapasitesinin sınırlandırılmasını ve NATO'ya girmesinin engellenmesi de öngörüyordu.

Steve Witkoff: Trump'ın çok güvendiği özel temsilcisi

Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayından bu yana "Ortadoğu Özel Temsilcisi", Temmuz ayından bu yana da "Barış Misyonları Özel Temsilcisi" olarak görev yapıyor.

Trump'ın çok güvendiği Witkoff; zeki, girişken ve müzakere yeteneği güçlü bir isim olarak biliniyor.

Witkoff sık sık "Trump'ın mimarı olduğu anlaşmaların arkasındaki isim" olarak görülüyor.

1957'de New York'ta doğan Witkoff, siyaset bilimi okudu ve hukuk doktorası yaptı.

Kariyerine gayrimenkul avukatı olarak başladı, 1985'te Stellar Management'ın kurucu ortağı oldu.

1997'de kendi şirketi Witkoff Group'u vkurdu.

New York, Miami ve Las Vegas'ta çeşitli projeler geliştirdi; Woolworth Binası, Park Lane Hotel ve 111 Murray Street gibi yüksek profilli projelere imza attı.

Trump ile 1980'lerde Manhattan emlak piyasasında tanıştı, arkadaşlık zamanla on yıllardır devam eden bir dostluğa dönüştü.

Witkoff'un torunlarıdan birinin adı da siyasi kariyerinin her aşamasında desteklediği Donald Trump'a atıfla, Don James Witkoff.

Trump, diplomatik deneyimi olmamasına rağmen, ikinci başkanlık döneminde Witkoff'u önemli müzakerelerde görevlendirdi.

Witkoff, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ankaşmasını imzalanmasında ve Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde önemli rol oynadı, İran ile nükleer müzakerelere katıldı.

Witkoff'un kişisel servetinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu sanılıyor.