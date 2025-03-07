Trump'ın her lafı para: NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, bir kez daha, harcama hedeflerini karşılamamaları halinde ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayabileceğini belirtti.

"ÖDEME YAPMAZLARSA ONLARI SAVUNMAYACAĞIM"

Oval Ofis'te bir muhabirin "ABD'nin ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağını bir politika haline getirecek misiniz?" sorusuna Trump, "Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım." cevabını verdi.

Başkan Trump, "Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp 'Bir sorunumuz var' dersek, Fransa, 'Bir sorunumuz var' dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?" dedi.

ARABİSTAN'I ZİYARET EDECEK: ÇOK PARA HARCAYACAKLAR

ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da dile getirdi. Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var ve bana çok iyi davrandılar. Ancak askeri teçhizat ve diğer şeyleri satın almak için Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar." dedi.

TRUMP'IN SON DÖNEMDE HER LAFI PARA

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış daha sonra beş milyon dolara satılacak "altın kart" vize programını yürürlüğe sokma planlarını duyurmuştu.