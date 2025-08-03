Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı

Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye 60 milyon dolarlık yardım yaptıklarına dair açıklamasına Washington Post gazetesinden yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD'nin Gazze İnsani Yardım Vakfı'na yalnızca 3 milyon dolar aktardığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

3 MİLYON DOLAR AKTARILMIŞ

Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

BAKANLIK İKİ KEZ DÜZELTMEDE BULUNDU

Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

deccallar

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Haber YorumlarıEmrah Cınar:

tramp iyidir bizim dostumuz. elhamdülillah

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gazze'de soykırım yapılıyor ,insanlar kumla karışık pirinç bulmaya yemeğe zorlanıyor,dünyadan ses yok. İsrail'i durduracak hamleler gelmiyor. Arkasımda Abd var diye herhal

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