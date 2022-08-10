ABD'de neler oluyor? Trump'ın evine baskının ardından Kongre üyesi Perry'nin telefonuna el konuldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi, dün FBI ajanları tarafından basıldı. Gizli belgelerin arandığı baskının ardından ABD'de dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna FBI tarafından el konuldu. Perry, "Bu tür muz cumhuriyeti taktikleri her vatandaşı ilgilendirmeli." dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, dün yaptığı yazılı açıklamada, Florida'daki malikanesinin FBI ajanları tarafından arandığını duyurdu. Eski ABD Başkanı açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadesini kullandı.

GİZLİ BELGELER ARANDI

ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki konutuna gizli kayıtları götürüp götürmediğine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olduğu bildirildi.

KONGRE ÜYESİNİN TELEFONUNA EL KOYDULAR

Bu gelişmenin yankıları dinmemişken bu kez de Pensilvanya temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scott Perry'nin telefonuna el konulduğu bildirildi. CBS News kanalına açıklamalarda bulunan Perry, "Bu sabah ailemle yolculuk yaparken üç FBI ajanı cep telefonuma el koydu." dedi.

"MUZ CUMHURİYETİ"

FBI ajanlarının avukatıyla iletişime geçmek için teşebbüste bulunmadığını kaydeden Perry, telefonuna el konulmasına şaşırmadığını ancak öfkelendiğini söyledi. Perry "Bu tür muz cumhuriyeti taktikleri her vatandaşı ilgilendirmeli." ifadesini kullandı.