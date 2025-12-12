Trump'ın elindeki morlukların sırrı çözüldü: Yoğun tokalaşma trafiği

ABD Başkanı Donald Trump, son bir haftadır sağ elinde yara bandıyla kameralar karşısına çıkıyor. Beyaz Saray, bandajların kullanımına dair net bir bilgi vermese de, daha önce yapılan açıklamalara göre morlukların nedeni Trump'ın tokalaşma trafiği.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konu bu kadar gündemdeyken, günlük basın brifinginde sorulan sorular üzerine Başkan Trump'ın elindeki bandajlar ve morlukların nedenini açıkladı.

OVAL OFİS, GRAND CENTRAL TERMİNAL GİBİ

Ancak Leavitt'in açıklaması açıklaması gündem oldu. Oval Ofisin, "New York garı kadar" kalabalık olduğunu söyleyen Leavitt, "Başkan Trump kelimenin tam anlamıyla sürekli tokalaşıyor. Oval Ofis, Grand Central Terminal gibi. Her gün sizin bilmediğiniz yüzlerce kişiyle görüşüyor." dedi.

Son günlerde kameralara yansıyan bandajlı parmaklar ve morlukların nedeninin yoğun tokalaşma trafiği olduğu belirtilirken, sosyal medyada konu üzerine binlerce yorum yapıldı.