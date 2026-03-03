Haberler

Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın boynunda görülen kızarıklık hakkında açıklama geldi. Trump'ın doktoru Sean Barbabella, kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını belirtti. Başkanın bu tedaviye bir hafta boyunca devam edeceği ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi beklendiği ifade edildi. Daha önce Trump'ın elinde görülen morluklar da sağlık endişelerini artırmıştı. Ancak Trump, bu durumun aspirin kullanımından kaynaklandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende boynunda görülen kızarıklık, Trump'ın sağlığı hakkında endişelere neden oldu. Trump'ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın boynundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi. Barbabella, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump'ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.

Elindeki morluklarla gündeme gelmişti

Daha önce Trump'ın elinde görülen morluklar, ABD başkanı hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
500

