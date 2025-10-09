Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken bir an yaşandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantı sürerken sahneye yaklaşarak Trump'ın kulağına bir şey fısıldadı ve eline bir not bıraktı.

Rubio'nun müdahalesinin ardından Trump kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Notu okuduktan sonra kameralar karşısında gazetecilere dönerek, "Ortadoğu'da bir anlaşmaya çok yakınız. Bana kısa süre içinde ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden konuşmamı erken bitirmem gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Trump, toplantıyı beklenenden önce sonlandırdı.

NOTUN İÇERİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Olayın ardından, ABD basın kuruluşları, Rubio'nun Trump'a verdiği notun içeriğiyle ilgili iddialar paylaştı.

İddialara göre notta, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşımı onaylaması gerektiği, böylece Ortadoğu'daki anlaşmayı ilk duyuran liderin kendisi olabileceği yazıyordu.

Bu gelişme, Beyaz Saray'daki diplomatik trafiğin perde arkasında iletişim stratejisinin ne kadar belirleyici hale geldiğini bir kez daha gösterdi.