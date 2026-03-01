Haberler

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump'ın İran operasyonunu Mar-a-Lago'daki kriz merkezinden takip ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Trump'ın arkasında yer alan harekat haritası dikkat çekerken, planlamada Körfez ülkelerindeki ABD üslerinin işaretlendiği görüldü. Haritada Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin yer almaması, operasyon sürecinde bu üslerin kullanılmadığı şeklinde değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da kurulan durum odasından paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İran'a yönelik saldırıların ilk saatlerinde oluşturulan kriz masasındaki harita, askeri planlamaya dair önemli ipuçları verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump'ın yanında yer aldı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise görüşmeye uzaktan katıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın arkasında görülen haritada İran ve Körfez ülkeleri detaylı şekilde işaretlendi. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki ABD üsleri ile bu üslerden kalkacak uçakların muhtemel saldırı yönleri açıkça gösterildi. Haritada Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin yer almaması ise dikkat çekti.

Bu durum, ABD'nin İran'a yönelik operasyon planlamasında Türkiye'den bir saldırı öngörmediği şeklinde yorumlandı. Trump, Türkiye'nin olası rolüne ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

