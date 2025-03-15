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Trump'ın 43 ülkeyi içeren yasak listesi sızdı! Putin çıldıracak

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ABD yönetimi, Başkan Trump'ın ilk dönemindekinden daha geniş çaplı yeni bir seyahat yasağı hazırlıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın taslak listesinde, aralarında Afganistan, İran ve Küba'nın da bulunduğu 11 ülke tamamen yasak kapsamında. Rusya ve Belarus gibi turuncu listedeki ülkelerin vatandaşları ise ancak özel koşullarda ABD'ye girebilecek.

Trump yönetimi, 43 ülkeyi kapsayabilecek yeni bir seyahat yasağını değerlendirmeye başladı. Bu yasak, Trump'ın Türkiye'de kapsayan ilk dönemindeki kısıtlamalardan daha kapsamlı olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, girişlerin tamamen yasaklanacağı 11 ülkenin yer aldığı "kırmızı liste" hazırladı. Bunun yanında turuncu ve sarı listeler de tasarıya dahil edildi.

Yetkililere göre Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarına ABD'nin kapıları tamamen kapanacak. Kırmızı listeye alınan bu ülkelerden herhangi bir vatandaş, ABD'ye adım atamayacak.

Ayrıca Rusya, Belarus, Pakistan ve Myanmar'ın da bulunduğu on ülkelik ikinci bir "turuncu liste" hazırlandı. Bu listede bulunan ülkelerin vatandaşları, ancak özel koşullarda ABD'ye girebilecek.

Sarı listede olan Çad, Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Mali gibi ülkeler ise, gerekli "güvenlik endişelerine" tatmin edici yanıtlar vermeleri durumunda ABD'ye alınabilecek. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarından beklenen güvencelerin ne olduğu henüz belli değil.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR

ABD'nin güvenlik listesine aldığı ülkeler ve renk kodları, şu şekilde:

Kırmızı: Tüm Seyahatler Yasak

Yemen

Afganistan

Bhutan

Küba

İran

Libya

Kuzey Kore

Somali

Sudan

Suriye

Venezuela

Turuncu: Vizeler keskin bir şekilde kısıtlandı

Belarus

Eritre

Haiti

Laos

Myanmar

Pakistan

Rusya

Sierra Leone

Güney Sudan

Türkmenistan

Sarı: 60 gün içerisinde endişeler giderilmeli

Angola

Antigua ve Barbuda

Benin

Burkina Faso

Kamboçya

Kamerun

Yeşil Burun Adaları

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Dem. Kongo Cumhuriyeti

Dominika

Ekvator Ginesi

Gambiya

Liberya

Malavi

Mali

Moritanya

Kitts ve Nevis

Lucia

São Tomé ve Príncipe

Vanuatu

Zimbabve

Trump'ın 43 ülkeyi içeren yasak listesi sızdı! Putin çıldıracak
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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