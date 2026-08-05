Trump: İran ile görüşmeler çok iyi ilerliyor, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin 'çok iyi' ilerlediğini belirterek, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını fakat 'İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının' ardından müzakerelere döndüklerini söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililerin 'çok iyi görüşmeler yürüttüklerini' ve dün 'gün boyu görüştüklerini' kaydeden Trump, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının 'sert bir karşılık göreceğini' belirterek, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, "Boğaz çok yakında açılacak ya da çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı