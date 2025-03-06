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BBC

Trump, Hamas'a Son Uyarıda Bulundu: Rehineler Serbest Bırakılmalı

Trump, Hamas'a Son Uyarıda Bulundu: Rehineler Serbest Bırakılmalı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda son bir uyarıda bulundu ve aksi takdirde sonuçlarının ağır olacağını belirtti. Açıklama, Beyaz Saray'ın Hamas ile rehineler hakkında doğrudan görüşmeler yaptığını doğrulamasından sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a "son uyarı" dediği bir açıklama yaptı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki uzun paylaşımında "İsrail'e işi bitirebilmesi için her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" dedi.

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın Hamas ile rehineler konusunda doğrudan görüşmeler yapıldığını teyit etmesinden birkaç saat sonra yapıldı.

Washington şu ana dek örgütle doğrudan temastan kaçınmıştı ve ABD'nin "terör örgütleri" listesinde bulunan yapılarla doğrudan görüşmemek gibi uzun süredir devam ettirdiği bir politikası var.

Trump, sosyal medya paylaşımında rehineler serbest bırakılmazsa "kıyamet kopacağını" söylerken, İsrail'e nasıl bir destek yolladığı konusunda ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı "Tüm rehineleri şimdi bırakın, sonra değil ve katlettiğiniz insanların cesetlerini de derhal iade edin, aksi takdirde işiniz BİTER" derken "Lider kadrosu içinse şimdi Gazze'den ayrılma zamanı. Hala şansınız varken" dedi.

Trump ayrıca Gazze'deki sivilleri de tehdit etti ve "Ayrıca Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri tutarsanız bu olmayacak. Rehineleri tutarsanız, ÖLÜSÜNÜZ" yazdı.

Trump, Hamas'ı daha önce de tehdit etmişti. Aralık ayında göreve başlayana kadar rehinelerin serbest kalmaması halinde "kıyametin kopacağını" söylemişti.

Trump, paylaşımı son dönemde serbest bırakılan bazı İsrailli rehinelerle Beyaz Saray'da görüştükten sonra yaptı.

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin rehinelerin serbest kalması için Hamas ile doğrudan müzakere ettiğini doğruladı. Sözcü, görüşmelerden önce İsrail'e danışıldığını da ekledi.

Filistinli bir kaynak ise BBC'ye yaptığı açıklamada Hamas ve ABD'li bir yetkili arasında "iki doğrudan görüşme yapıldığını" belirtti.

İsrail Gazze'de 24'ü sağ olmak üzere 59 rehinenin hala tutulduğunu söylüyor. Aralarında Amerikan vatandaşları da var.

BBC
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