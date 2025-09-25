Haberler

Trump: 'Erdoğan ile Gazze konusunda anlaşmaya varmak üzereyiz'

Trump: 'Erdoğan ile Gazze konusunda anlaşmaya varmak üzereyiz'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler'de (BM) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Trump, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz" ifadesini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından da çok saygı gördüğünü kaydederek, "Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" diye konuştu.

Suriye ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, "Suriye'ye yaptırımları kaldırdım. Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
