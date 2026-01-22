ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözleri tutacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Trump, bugün dünyanın, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl olduğunu söyledi. Trump, "8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya. Biz bütün o yangınları söndürdük. Birçok insan ben de dahil, o savaşların devam ettiğini bilmiyordu. Nükleer silaha sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurabildiğimiz için mutlu olduk. Şu anda Gazze Savaşı'nı da durduruyoruz. Ufak yangınlar kaldı ve onları da durdurmalıyız. Bugün burada Barış Kurulu'na katılmak için 59 ülke var. Daha önce 'Hamas sözünü tutmazsa', diye tehditte bulundum ama bence sözlerini tutacaklar. Yapmazlarsa sonları olacak" ifadelerini kullandı.

'DEAŞ'I ORTADAN KALDIRDIK'

Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırdıklarını belirten Trump, "İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor. NATO müttefiklerimizi gayri safi milli hasılanın yüzde 5'ini ittifaka harcamaları konusunda ikna ettim. Sadece nedenini bilmiyorum ancak İspanya dahil olmadı. İspanya'yla konuşmam gerekecek. Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dünyanın petrol rezervinin yüzde 62'si bizde. Petrol şirketlerimiz, Venezuela'ya hızla gidip petrol çıkartmaya başlamak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık. Venezuela'da ikinci dalga operasyonuna gerek duymadık" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili ise "Ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, 'Bunu yapamazsın Putin' dedim" açıklamasını yaptı.

'BARIŞ KURULU'NDAKİ İNSANLAR HARİKA İŞLER YAPACAK'

Gazze Barış Kurulu'nda harika insanlar olduğunun altını çizen Trump, her ülkenin barış kurulunun bir parçası olmak istediğini aktardı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nda çok önemli insanların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki bütün ülkeler isteyerek katıldı buraya. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik. Buradakilerin hepsi benim dostum. Bu gruptaki herkesi çok seviyorum. Barış Kurulu da dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul. Gazze'deki savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için harekete geçtik. Gazze'nin geleceğini düşündüğümüz adımları attık. İnsanların açlıktan öldüğünü duyuyordunuz ancak artık bu yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler'e teşekkür etmek istiyorum ama bazı ülkelere özellikle teşekkür ediyorum. 20 canlı rehinenin teslim edilmesi için çalıştık ve hepsini çıkarttık. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışıyoruz. Gazze'de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada sınır güvenli bir şekilde belirledikten sonra Birleşmiş Milletler ile çalışmalara devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in çok büyük potansiyeli var fakat bu gerçekleştirilmiyor. 8 savaş bitirdim ama BM'den yardım almadım. Bu konuda yeterince sıkı çalışmadılar. Barış Kurulu'ndaki insanlar BM ile harika işler yapacak. Bütün dünya için çok daha güvenli bir ortam oluşturacağız. Buna şans ya da fırsat, demek istemiyorum çünkü bu gerçekleşecek. Dünyadaki vahşeti sona erdireceğiz ve dünyada barış elde edeceğiz. Dünya barışını sağlayabiliriz. Burada çok zeki insanlar var. Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini de yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz. Gazze'ye insani yardım daha çok giriyor, ateşkes sayesinde yardımlar ulaşıyor. Gazze'nin silahsızlandırılmasından emin olmak için çalışıyoruz. Sınır güvenliği konusunda da çalışıyoruz. Gazze'de başarılı oldukça mutlu oluyoruz. Sınırı güven altına aldıktan sonra Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam edeceğiz. Artık dünya için ve Orta Doğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Burada bulunan herkes bir yıldız. Bu bizim mirasımız olacak. Dünyanın en güçlü insanları şu an burada. Barışı da kolaylıkla sağlayabiliriz. Savaşın bu insanlar karşısında hiç şansı yok."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Trump'ın konuşmasının ardından aralarında birçok ülke temsilcisinin bulunduğu liderler sahneye çıkarak Gazze Barış Kurulu'na ilişkin belgeyi imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katılarak Gazze Barış Kurulu Şartı'nı Türkiye adına imzaladı.