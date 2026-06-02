İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

Güncelleme:
Opta'nın 10 bin simülasyonla hazırladığı analizde A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali yüzde 0,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin çeyrek finale yükselme şansı yüzde 16,9, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 7 ve finale kalma olasılığı yüzde 2,6 olarak açıklandı. İspanya ise yüzde 16,1 ile turnuvanın en büyük favorisi gösterildi.

  • Opta'nın süper bilgisayar simülasyonuna göre Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali %0,9.
  • Türkiye'nin çeyrek finale yükselme ihtimali %16,9, yarı final ihtimali %7, final ihtimali %2,6.
  • Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.

2026 Dünya Kupası öncesinde Opta'nın süper bilgisayarı turnuvayı 10 bin kez simüle etti. Yapılan hesaplamalarda A Milli Takım'ın çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri de belli oldu.

DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.

48 takımın mücadele edeceği dev organizasyon öncesinde futbol veri şirketi Opta, turnuvaya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Süper bilgisayar tarafından yapılan 10 bin simülasyonun ardından takımların şampiyonluk ihtimalleri ortaya çıktı.

FAVORİ İSPANYA

Opta'nın hesaplamalarına göre Dünya Kupası'nın en güçlü favorisi İspanya olarak gösterildi. İspanya'nın kupayı kazanma ihtimali yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Onu yüzde 13 ile Fransa takip ederken, İngiltere'nin şampiyonluk şansı yüzde 11,2 olarak açıklandı. Son dünya şampiyonu Arjantin'in kupayı yeniden kazanma ihtimali ise yüzde 10,4 olarak belirlendi.

TÜRKİYE 21. SIRADA

A Milli Futbol Takımı, şampiyonluk favorileri sıralamasında 21. basamakta yer aldı. Millilerin turnuvadaki ilerleme ihtimalleri de dikkat çekti.

ÇEYREK FİNAL ŞANSI YÜZDE 16,9

Opta'nın simülasyonuna göre Türkiye'nin çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 16,9 olarak hesaplandı. Yarı final oynama şansı yüzde 7, finale çıkma ihtimali yüzde 2,6 olarak gösterildi.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali ise yüzde 0,9 olarak açıklandı. Bu oran, Türkiye'nin turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olabileceğine işaret etse de şampiyonluk yarışında favoriler arasında gösterilmediğini ortaya koydu.

MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Bence kademe kademe gidilmelidir, gurubu rahat geçeriz,eleme maçlarında yarı finale kadar şansımız varsa geliriz,final oynama şansımız bile var.Neden olmasın!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

