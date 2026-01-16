Trump, Gazze için Barış Kurulu'nu Kurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ni geçiş döneminde yönetecek Barış Kurulu'nun belirlendiğini ve kurula kendisinin başkanlık edeceğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımda isimlerin "yakında duyurulacağını" ifade etti.

Trump'ın barış planı çerçevesinde Gazze'de üç aşamalı bir yönetim kademesi öngörülüyor.

Birinci kademe: Gazze'deki sivil toplum üyelerinden oluşan bir teknokrat hükümeti kurulacak.

Bu üyelerin isimleri 14 Ocak Çarşamba günü açıklandı.

Hamas'ın yönetimde hiçbir rol üstlenmeyeceği vurgulandı.

On beş üyeli komitenin başkanlığı için, Filistin Yönetimi'nde (PA) planlama bakan yardımcılığı yapmış bir isim olan Ali Shaath seçildi.

İkinci kademe: Teknokrat hükümetin çalışmalarını denetlemek üzere Gazze'nin dışında kurulacak bir Yürütme Komitesi.

Bu komitenin Filistinli olmayan kişilerden oluşması bekleniyor.

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in bu komite için ismi geçiyor.

Bulgar siyasetçi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Ortadoğu eski özel temsilcisi Nickolay Mladenov'un komitenin başı olması bekleniyor.

Üçüncü kademe: Yürütme Komitesi'nin üzerinde, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu. Bunun daha ziyade sembolik bir kurul olması bekleniyor.

BBC muhabiri Jon Donnison, İngitere Başbakanı Keir Starmer, İtalya lideri Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulun üyeleri arasında olabileceğini aktarıyor.

ABD'li üst düzey yetkililer 15 Ocak Perşembe akşamı gazetecilerle yaptıkları bilgilendirme toplantısında, Barış Kurulu'na dair resmi davetiyelerin gönderildiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, Barış Kurulu'nun gelecek hafta Davos'ta toplanacak Dünya Ekonomik Forumu'nda resmen tanıtılmasının beklendiğini söylüyor.

İsrail tarafı henüz Barış Kurulu'nun kurulmasına dair bir resmi açıklama yapmadı.

Trump'ın barış planında Hamas'ın silahsızlandırılması da var.

Gazze ile ilgili sosyal medya paylaşımında Trump, ABD'nin Mısır, Türkiye ve Katar ile birlikte çalışarak Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlayacağını kaydetti.

Hamas daha önce bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan silahlarını bırakmayı reddetmişti.

Mısır hükümetinde üst düzey bir yetkili olan Diaa Rashwan, Hamas'ın "zor kullanarak silahlasızlandırılmayacağını" söyledi.

Suudi televizyonu Al Arabiya konuşan Rashwan, Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Hamas'ın silahsızlandırılmasında yer almayacağını da tekrarladı.

Rashwan, Uluslararası İstikrar Gücü'nün, İsrail ordusunun Gazze'den kademeli olarak çekilmesi sürecinde tampon bölgede görevlendirileceğini belirtti.

Türkiye'nin bu görev gücündeki olası varlığına İsrail açık şekilde karşı çıkıyor.

'Türklerin Hamas üzerinde etkisi var'

15 Ocak Perşembe akşamı Washington'da gazetecilere bilgi veren ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın Gazze meselesiyle bağlantılı olarak İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri iyileştirmeye çalıştığını söyledi.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi yetkililerden birinin şu sözlerini aktardı:

"Türklerin Hamas üzerinde kesinlikle nüfuzu var. Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden inşa etmeye başlamalarını görmek istiyoruz ve bunun olabileceğine inanıyoruz.

"Umarım her iki taraf da söylemlerini yumuşatır, çıkarlara odaklanır ve birlikte çalışmanın her iki ülkeye de sağlayacağı avantajları görür."

Gazze'deki Hamas yönetimine bağlı sağlık bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 450 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ise aynı dönemdeki saldırılarında üç askerinin öldüğünü açıkladı.