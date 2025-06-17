Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
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Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrılmasıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İsrail-İran ateşkesi için ekren ayrıldı" iddialarını yalanladı. Trump, "Kanada'dan ayrılma nedenim ateşkes değil bundan çok daha büyük bir şey" dedi. Trump ayrıca Macron'a da tepki göstererek, "Kasıtlı olsun veya olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Kanada'daki zirveden "İsrail ile İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak için erkenden ayrıldığı" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

"MACRON REKLAM PEŞİNDE"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp Washington DC'ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!" ifadesini kullandı.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ŞEY"

Macron'un kendisinin neden Washington DC'ye döndüğü konusunda "en ufak fikri" olmadığını belirten Trump, Kanada'daki zirveden erken ayrılışının ateşkesle alakası olmadığını, asıl nedenin "bundan çok daha büyük bir şey" olduğunu kaydetti.

Trump, "Kasıtlı olsun veya olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor." ifadesini kullandı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Öte yandan Fox News'in "FOX & Friends" programının sunucularından Lawrence Jones ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'da dönerken Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Beyaz Saray Durum Odası'nda hazır bulunmasını istediğini aktardı. Beyaz Saray'dan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğruladı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Diğer yandan Macron, G7 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD liderinin İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söylemişti.

Macron, "Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı." diye konuşmuştu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kayıp 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Turp bey daha büyük bir şeyin peşinde Manuel sen anlamazsın sen neyin peşindesin Manuel bey

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