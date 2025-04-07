Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

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Beyaz Saray'da Netanyahu ile basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir lider. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu ve Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

Trump bir gazetecinin Türkiye ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık." dedi.

"NETANYAHU'YA TÜRKİYE İLE BİR SORUNU VARSA ÇÖZEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ VE ZEKİ BİRİ"

Türkiye'yi tebrik ederim. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı." diye konuştu.

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

iyidir tabi ya çok sever reisi, rahibi bırak der bırakır, aptal olma ekonomini bozarım der, hemen kendine hemen çeki düzen verir. yaşasın reis.

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme110
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Haber Yorumlarıcetin.kilic:

Şair bu cümlede ne anlatmak istemiş ?” Reis benim kontrolümde,sen merak etme “diyor.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme100
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Hepiniz sıraya gireceksiniz.Turkiye Suriye'de üs kuruyor korkak itraili korku sardı hemen trampin yanına gutmis

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Sarı kafa nie araya girdi baktı Suriye itraile mezar olcak dur diycek

Yorum Beğen82
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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

itrailin gtu yemez zaten

Yorum Beğen74
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Haber YorumlarıErkan Spor:

geliyor gelmekte olan

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Size Sunu Diyebilirimki Kendim ABD Yasiyorum Burada interpolda Görev Yapmaktayim ABD Gazeteleri israilin Hava Saldirisi Sonucunda Türkiyenin Suriyede Onlarca insansiz Hava Araci Pestil Olmus Bi Okadarda Zihrli Askeri Arac Dahasi Hava Savunma Bataryalari Dahil Zarar Coook Büyük Oysa Uzuuuun Cobanin Eyyyyyyyyy israil Sloganini Halen Yapmamasida Manidar EEEE UYANIK TRUUUMP iSRAiL UZUUUN COBANIN AGZINA LiLLiPOP VERiYORLAR SAKiN OL RECEP HAHAHAHAAA

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

adamlar işini biliyor bizimkiler hurafeden ibaret

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Keşke sevmese Amerika seviyorsa bir problem vardır hem de büyük problem .Rakibimiz vardı geri aldık hatırlayın Erdoğan akıllı adam diyor . Yani rahibi bermeselerdi perişan ederdim akılsız olurlardı diyor

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Mektupları okududun mu erdoğan akıllı ol diyor patates kafa.

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