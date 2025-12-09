Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği mülakatta dünya gündemine ve iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel yer ayırdı.

TRUMP: AVRUPA LİDERLERİNİN ERDOĞAN'LA SORUNLARI OLDUĞUNDA BENİ ARIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu belirten Trump, Avrupalı liderlerin bazı durumlarda Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden ricada bulunduğunu kaydetti. Trump, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan ile bir sorunları olduğunda, onunla konuşamadıkları için benim kendisini aramamı istiyorlar." dedi.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE İNŞA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti." ifadesini kullandı.

"AVRUPA LİDERLERİ BİRÇOK KONUDA İYİ İŞ ÇIKARMIYORLAR"

Trump, "Avrupa'nın Ukrayna'yı savaşı kazanana kadar desteklemek istemesine" dair de, Avrupa ile dost olduğunu, kendisinin " gerçek bir düşmanı olmadığını" söyleyerek, şunları kaydetti: "Avrupa'da iyi liderleri ve kötü liderleri biliyorum. Akıllı liderleri ve aptal liderleri biliyorum. Gerçekten aptal bazı liderler de var. İyi iş çıkarmıyorlar. Avrupa birçok açıdan iyi bir iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar."

"AVRUPA KONUŞUYOR ANCAK İCRAAT YAPMIYOR"

Trump, Ukrayna konusunda "Avrupa konuşuyor ancak icraat yapmıyor. Savaş sadece devam ediyor." yorumunu yaparak Avrupa'daki gidişata göre bir süre sonra bu kıtadaki ülkelerin yaşanabilir ülkeler olamayacağını ve göçmen politikasının "bir felaket" olduğunu belirtti.

"ABD'Yİ YÖNETMEK İSTİYORUM, AVRUPA'YI DEĞİL"

"Göçmenlerle ilgili yaptıkları bir felaket. Bizde de gelmekte olan bir felaket vardı ancak ben durdurabildim." diyen Trump, Avrupa'ya dünyanın dört yanından insanların göç ettiğini anımsatarak, "Avrupa'nın siyasi olarak doğrucu davranmaya çalıştığını, göçmenleri geri göndermek istemediğini" ifade etti. Trump, bu duruma nasıl müdahil olacağına ilişkin soruyu "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA