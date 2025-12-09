Haberler

Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi. Avrupalı liderlerin zayıf olduğunu söyleyen Trump, "Avrupa birçok açıdan iyi bir iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar." dedi. Trump, Erdoğan için ise, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti. Trump, "NATO ülkeleri Erdoğan'la başa çıkmakta zorlanıyorlar ve benden onu aramamı istiyorlar. Ben de arıyorum ve her zaman onunla bir çözüm buluyorum." ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa ettiğini söyledi.
  • Donald Trump, Avrupalı liderlerin Erdoğan ile sorunları olduğunda kendisinden onunla konuşmasını istediklerini belirtti.
  • Donald Trump, Avrupa'nın Ukrayna konusunda konuştuğunu ancak icraat yapmadığını ve göçmen politikasının bir felaket olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği mülakatta dünya gündemine ve iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel yer ayırdı.

TRUMP: AVRUPA LİDERLERİNİN ERDOĞAN'LA SORUNLARI OLDUĞUNDA BENİ ARIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu belirten Trump, Avrupalı liderlerin bazı durumlarda Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden ricada bulunduğunu kaydetti. Trump, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan ile bir sorunları olduğunda, onunla konuşamadıkları için benim kendisini aramamı istiyorlar." dedi.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE İNŞA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti." ifadesini kullandı.

"AVRUPA LİDERLERİ BİRÇOK KONUDA İYİ İŞ ÇIKARMIYORLAR"

Trump, "Avrupa'nın Ukrayna'yı savaşı kazanana kadar desteklemek istemesine" dair de, Avrupa ile dost olduğunu, kendisinin " gerçek bir düşmanı olmadığını" söyleyerek, şunları kaydetti: "Avrupa'da iyi liderleri ve kötü liderleri biliyorum. Akıllı liderleri ve aptal liderleri biliyorum. Gerçekten aptal bazı liderler de var. İyi iş çıkarmıyorlar. Avrupa birçok açıdan iyi bir iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar."

"AVRUPA KONUŞUYOR ANCAK İCRAAT YAPMIYOR"

Trump, Ukrayna konusunda "Avrupa konuşuyor ancak icraat yapmıyor. Savaş sadece devam ediyor." yorumunu yaparak Avrupa'daki gidişata göre bir süre sonra bu kıtadaki ülkelerin yaşanabilir ülkeler olamayacağını ve göçmen politikasının "bir felaket" olduğunu belirtti.

"ABD'Yİ YÖNETMEK İSTİYORUM, AVRUPA'YI DEĞİL"

"Göçmenlerle ilgili yaptıkları bir felaket. Bizde de gelmekte olan bir felaket vardı ancak ben durdurabildim." diyen Trump, Avrupa'ya dünyanın dört yanından insanların göç ettiğini anımsatarak, "Avrupa'nın siyasi olarak doğrucu davranmaya çalıştığını, göçmenleri geri göndermek istemediğini" ifade etti. Trump, bu duruma nasıl müdahil olacağına ilişkin soruyu "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSadık:

Chpli troller sessiz, şimdi tersden okurlar

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme122
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Harbi akıl yoksunusun

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

:)))))

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

rivayete göre rahip bronson olayında bir mektup gönderdiği bu mektubu da amerikada restoranının duvarına astığı söyleniyor

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Bi ona diş geçiriyom demiyo da

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet demir:

Bizim muhalefete sorsak Erdoğan hiç :)) halk tv nov tv beyinlerinin içinden dümdüz geçiyor artık çünkü. Şimdi bu yorumuma ne hakaretler gelecek :)) Devletimide liderimide seviyor ve sahip çıkıyorum. Yarın başka bir lider gelir ise onuda sever sahip çıkarım. Bize düşen budur,takım değil tuttuğum

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGiyasettin Dogan:

sayının cumhurbaşkanımız gerçekten dünya lideri Allah ona sağlık sıhhat uzun ömür versin inşallah amin

yanıt17
yanıt13
Haber YorumlarıDüşünür:

Harbi aklınız yok szın

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Trumpla arasının iyi olması,ikisininde Türkçüler alakasının olmaması..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title