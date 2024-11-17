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Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı

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ABD'de Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinden sonra ülkeden kaçmayı düşünenler için bir seyahat şirketi 4 yıllık bir seyahat planı önerdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrıla Donald Trump, 20 Ocak tarihinde görevi resmen devralacak.

Seçim sonuçlarının ardından ülkeyi terk etmeyi düşünen birçok insan ABD vatandaşlığından da vazgeçmek zorunda kalacaklarını öğrendiklerinde bu ihtimali bir kenera attı.

Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı

4 YILLIK İLERİ SARMA SEÇENEĞİ

Ancak hala bir kaçış arayışında olanlar için bir seyahat şirketinin yeni bir önerisi var. Bu yılın başında 4 yıllığına yola çıkacak olan "Villa Vie Residences" isimli cruise gemisi ABD vatandaşlarına Trump'ın başkanlığından kaçma imkanı sunacak.

Gemi yolcular için 4 farklı paket sunuyor. Bu paketler arasında 1 yıllık 'gerçeklikten kaçış', 2 yıllık 'ara dönem', 3 yıllık 'ev dışı her yer' ve 4 yıllık 'ileri sarma' bulunuyor.

140 ülkede 425 limana yanaşacak "Villa Vie Residences"ta tek kişilik oda için 256 bin dolar, iki kişilik oda için ise 159 bin dolar değer biçildi.

Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPompei Müftüsü:

Dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geldikten sonra çöpe giden 4 senenin ne anlamı var

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSuphi Sıcakyüz:

Keşke reisi de sevmiyenler de böyle gitse de türkiye rahatlasa

Yorum Beğen14
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