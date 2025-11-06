Trump'dan Yeni New York Belediye Başkanı Mamdani'ye Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile ilgili, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Zohran Mamdani'nin New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanması sonrası yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Trump, Mamdani'nin kendisine öfkeli olduğunu belirterek, "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullandı.

Trump, Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek" sözlerini ise 'oldukça tehlikeli bir açıklama' olarak nitelendirdi. Mamdani'ye Washington'a saygılı olması çağrısında bulunan Trump, "Saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum" diye konuştu.