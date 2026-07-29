Haberler

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı cenaze töreninde Graham'ın anısına bir konuşma yaptı. Graham ile özellikle son 10 yıldır yakın arkadaş olduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyleyen Trump, "Son derece şahin bir tutuma sahipti. 30 yılı aşkın bir süredir, bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham'ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı" ifadelerini kullandı.

Graham'ın Washington'daki cenaze töreninin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve bugün ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedileceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi

Yok böyle bir olay! Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Yeri dronla belirlenmişti; talihsiz gençten acı haber
Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti