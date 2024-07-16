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Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde konuştu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişiminden sonra ilk kez Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde konuştu ve başkan yardımcısı adayını açıkladı.

(ANKARA) - Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, suikast girişiminden sonra ilk kez, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde kamuoyu karşısına çıktı. Cumhuriyetçi Parti'yi 2024 Başkanlık yarışında temsil edeceği kesinleşen Trump, başkan yardımcısı adayının da Ohio senatörü James David Vance olduğunu açıkladı.

Pensilvanya'da uğradığı suikast girişiminden iki gün sonra, ilk defa kamuoyu karşısına çıkan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, partisinin Ulusal Kongresinde kulağında bandajla sahneye çıktı.

Trump, Wisconsin'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongresinin ilk akşamında büyük alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde "Amerikalı olduğum için gurur duyuyorum" isimli duygusal bir şarkı ile salona dramatik bir giriş yaptı. Sunucular, sahneye yürüyen Trump'ın hayatta kalmasını ilahi bir müdahale olarak nitelendirdirdi.

Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için, adaylığının resmi nitelik kazandığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, başkan yardımcısı adayının, Ohio senatörü ve oğlu Donald Trump Jr.'ın arkadaşı James David Vance olduğunu duyurdu.

Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı JD Vance kimdir?

Vance, 2016'da Trump'ı "kültürel eroin", "Amerika'nın Hitler'i" ve beyaz işçi sınıfını "çok karanlık bir yere götüren" bir demagog olarak eleştirmişti. O zamanlar kendisini "asla-Trumpçı" olarak nitelendiren Vance "Trump, değer verdiğim insanları korkutuyor. Göçmenler, Müslümanlar... bu yüzden onu iğrenç buluyorum" demişti.

Ancak daha sonra kürtaj, iklim ve göç konularında 'Trump'tan daha sağda' görülen bir tutum benimseyen Vance, popülist bir milliyetçi olmakla eleştiriliyor.  Cumartesi günü geçekleşen suikat girişimi de dahil olmak üzere, Vance son yıllarda, Trump'ın önemli destekçilerinden biri haline geldi.

Demokrat Parti'den Trump - Vance ikilisine eleştiri

Demokratlar, Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayını 'ateşli popülist söylemlerle Trump'ı destekleyen' bir "aşırı sağcı" olmakla eleştirdi.

Biden'ın kampanya yöneticisi Jen O'Malley Dillon 2020 seçimlerinden sonra Trump destekçilerinin ABD Kongresi binasına saldırmasını hatırlatarak şöyle söyledi:

"Trump, JD Vance'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti çünkü o, 6 Ocak'ta Mike Pence'in yapmadığı şeyi yapacak: Trump ve aşırı sağ gündemini desteklemek için her şeyi göze alacak. Bu da Amerikan halkına zarar verip vermediğine bakmadan yasaları çiğnemek anlamına gelse geliyor."

Demokrat Partili temsilciler Vance'ın kürtaja karşı tutumunun altını çizerek, "kadınları onlarca yıl geri götürmek istemekle" suçladı.

Demokrat Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım seçimlerindeki adaylığını ve Kamala Harris'in Başkan Yardımcılığı adaylığını kesinleştirmesi beklenen Ulusal Kongresi, Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA / Dünya

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