Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump daha önce defalarca sinyalini verdiği Grönlan'ı ilhak etme isteğini bu kez açık açık itiraf etti. Grönland'a adeta göz diken Trump son konuşmasında konuyu ulusal güvenliğe getirdi ve 'Hayati önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND'IN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK HAYATİ ÖNEMDE"

Donald Trump açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek Ulusal Güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyor. İnsanlar Danimarka'nın bu konuda herhangi bir yasal hakkı olup olmadığını bile bilmiyorlar ve eğer öyleyse bundan vazgeçmeliler.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN İSMİ 'AMERİKA KÖRFEZİ' OLARAK DEĞİŞECEK

Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğini duyuran Trump, Panama Kanalı ve Grönland'a yönelik herhangi bir askeri harekatı dışlamayı reddettiğini bildirdi. Trump, "Panama Kanalı hayati önem taşıyor ve Çin tarafından işletiliyor. Bence Jimmy Carter'ın seçimi kaybetmesinin nedeni Panama Kanalı'nı vermeleri" ifadelerini kullandı.