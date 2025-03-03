İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenskiy ile kavgasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki kavgası gündeme bomba gibi düştü. Kameralar önündeki kavganın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'ı apar topar terk etti.

"YARIN GECE HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Olayın yankıları sürerken, Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth Social'de yaptığı paylaşımda, "ABD Donald Trump, Truth Social'de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadelerine yer verdi.

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
img

Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına DEM Parti'den ilk yorum
img

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa DOĞAN:

Haberin senin yarın dediğini türk saat ile yazsana

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bende anlatacaklarını perşembe günü dinleyeceğim. Perşembe boş bir gün olacak Trump

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Kimleri tehdit etmediki. Bu adamla dost olunmaz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Aşırı guven ve kendisini herkesten üstün gören bir hasta. Dünyanında başına bela olacak bir mahluk.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.