Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası Trump, Oval Ofis'te gazetecilere konuştu.

Birleşmiş Milletler'de Batı Şeria'nın ilhakı olasılığına karşı yapılan açıklamaların hatırlatıldığı Trump, "Buna izin vermem" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de konuştuğunu söyleyen Trump, "Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" şeklinde konuştu.

İki devletli çözümü canlı tutabilmek için İngiltere ve Fransa dahil birçok ülke son haftalarda Filistin topraklarını devlet olarak tanıdı.

Netanyahu'nun hükümet ortağı olan bazı aşırılık yanlısı siyasetçilerden bu gelişme sonrası ilhak yanlısı açıklamalar geldi.

Binyamin Netanyahu, Trump'ın ilhak çıkışını Birleşmiş Milletler'de konuşmak için geldiği New York'ta öğrendi.

Başbakanlık ofisi, Netanyahu'nun Donald Trump'ın sözlerine İsrail'e dönüşünde yanıt vereceğini açıkladı.

ABD'de bu gelişmeler olurken, İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek geçiş noktasını kapadı.

Allenby Köprüsü olarak bilinen geçişin kapatılmasıyla, yaklaşık iki milyondan fazla Filistinlinin dış dünyaya erişimini engelledi.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin çoğunun İsrail havaalanları veya diğer İsrail sınır kapılarından seyahat etmesine izin verilmiyor; bu da bu noktayı dış dünyayla bağlantı anlamında önemli yapıyor.

Allenby Köprüsü, Batı Şeria'ya mal ve tıbbi malzemelerin girişi için de önemli bir ticaret yolu.

Süresiz olduğu açıklanan kapatma için herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Bölgedeki pek çok Filistinli, bu hamlenin, peş peşe gelen tanıma kararlarına yanıt olduğu endişesini dile getiriyor.

İsrail hükümeti, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin Filistin topraklarını devlet olarak tanıma adımını "terörizme ödül" olarak nitelendirdi.

Aşırı milliyetçi bakanlar, İsrail'in Batı Şeria'yı doğrudan ilhak etmesini talep etti.

E1 projesi ne içeriyor?

İsrail'in kazandığı 1967 savaşından bu yana Batı Şeria'da yasadışı yerleşimler kuruluyor.

İsrail kontrolü altındaki yol ve diğer altyapı sistemleriyle birlikte bölgenin iç kısımlarına kadar uzanıyor. Filistinlilere ait toprakları her geçen gün daha fazla bölüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'yı ikiye bölerek, Doğu Kudüs'ten ayıracak olan ve

Bu projeyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan alana 3400 konut yapılması öngörülüyor.

14 Ağustos'ta projeyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da gerçekleşecek projenin "Filistin devleti fikrini gömeceğini" söylemişti.

İsrail merkezli yerleşim karşıtı "Peace Now" (Şimdi Barış) STK'ya göre Batış Şeria ve Doğu Kudüs'te 160 yerleşimde yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor.

1967'den bu yana İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor.

Bölgedeki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasından bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti ve devlet baskısı büyük oranda arttı.

İsrailli makamlar, bu baskıyı meşru güvenlik önlemleri olarak gerekçelendiriyor.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı planın "soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uzantısı" olduğunu söyledi.