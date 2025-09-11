Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yılında Pentagon'da düzenlenen anma töreninde konuştu. "11 Eylül 2001'i asla unutmayacağımıza dair kutsal yeminimizi yineliyoruz" ifadesini kullanan Trump, saldırılarda hayatını kaybeden kişileri ayrı ayrı andıklarını belirtti.

"SAVAŞ BAKANLIĞI ÇOK FARKLI OLACAK"

ABD'nin bu tür saldırılar karşısında çok daha güçlü olduğunu ifade eden Trump, kısa süre önce Savunma Bakanlığının adını bu yüzden değiştirdiklerini kaydederek, "Savaş Bakanlığı çok farklı olacak. Eğer bize saldırırsanız sizi avlayacağız ve size galip geleceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, bir daha bu tür saldırılarla karşılaşmayacak kadar güçlü olduklarını savunarak, kendi yönetiminde bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmek için başkanlık kararnamesini imzalaması, Washington yönetiminin 3. Dünya Savaşı gibi küresel çapta bir savaşa hazırlanıp hazırlanmadığı sorularını akıllara getirmişti.

11 EYLÜL 2001'DE NE OLDU?

ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak, Pensilvanya eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü. 11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin girdiği savaşlardan geriye kalan yıkımın küresel düzeydeki etkileri ise hala sürüyor. İnternetteki açık kaynaklara göre, ABD 11 Eylül'ün ardından "terörle mücadele" politikası adı altında başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya genelinde özellikle İslam coğrafyasında başlattığı savaşlarda yaklaşık 5 trilyon dolar harcadı. Bu süreçte 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusu ile çalışan özel firma mensubu ve çoğu Irak ve Afganistan'da bulunan, dünya genelinde 2 milyona yakın sivil hayatını kaybetti.