Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı

ABD seçimlerinde yeterli desteği alamadığı için adaylıktan çekilen ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Türkiye'nin bölgedeki kilit konumuna dikkat çeken Haley, Trump'a tavsiyelerde bulundu.

"İLK İŞİ ERDOĞAN'I ARAMAK OLMALI"

Haley açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir."

"ŞİMDİ İZLEYİN"

Nikki Haley, katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin."