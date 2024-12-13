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Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı

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ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, katıldığı bir yayında Donal Trump'ın görevine başladığında izlemesi gereken yola ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Haley, "Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak" ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinde yeterli desteği alamadığı için adaylıktan çekilen ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Türkiye'nin bölgedeki kilit konumuna dikkat çeken Haley, Trump'a tavsiyelerde bulundu.

"İLK İŞİ ERDOĞAN'I ARAMAK OLMALI"

Haley açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir."

"ŞİMDİ İZLEYİN"

Nikki Haley, katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin."

Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Türkiye’nin geldiği konuma bakın ! Bu büyük başarı ! Teşekkürler Erdoğan ! Yaşasın büyük Türkiyem

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Afferin afferin İran’ı zayıflatın İsrail’i güçlendirin yakışır size.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Bencede arar ama “aptal olma dediğimi yapmazsan ekonomini çökertirim” demek için arar, bizim uzunda el mahkum dediğini hemen yapar.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MEKTUP YAZMAYIN DA ARAYIN

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