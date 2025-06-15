Trump, 79. Doğum Gününde Askeri Geçit Törenine Katıldı

ABD Başkanı Trump 79'uncu doğum gününde, Washington'da ilk kez yapılan ABD ordusunun askeri geçit törenine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 79'uncu doğum günü ve ABD ordusunun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Washington'da düzenlenen ve bazı kesimlerin eleştirilerine neden olan askeri geçit törenine katıldı. Constitution Caddesi'nde gerçekleşen törene Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

Bir stand üzerinden töreni izleyen Trump, ABD ordusunun tarihsel gelişimini yansıtan sıraya göre yapılan geçişte askerleri selamladı. Törende 6 bin 600 asker, 128 tank, zırhlı araçlar ve diğer askeri ekipmanlar yer alırken, havada uçak ve helikopterler töreni izleyen kalabalığın üzerinden geçiş yaptı. Ordu paraşüt takımı ise Washington Monument alanına atlayış yaparak gösteri gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saatten fazla süren askeri geçişin ardından Trump, yaptığı kısa konuşmasında ABD ordusunu övdü, ardından ordu adına kendisine takdim edilen bayrağı aldı. Askeri geçit töreni şarkıcı Lee Greenwood'un 'Tanrı ABD'yi kutsasın' şarkısı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.