Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı

Bu görüntüler, bir baba ile küçük oğlunun hareket halindeki bir trene binmeye çalışırken peron boyunca sürüklendiği dehşet verici anları gözler önüne seriyor.

Kucağında çocuğunu taşıyan baba, yanındaki başka bir adamla birlikte kalkmak üzere olan trene yetişebilmek için koşmaya başlıyor. Büyük risk alınarak yapılan bu girişimde, arkadaşlarından biri açık kapıdan trene binmeyi başarırken tren hızlanmaya devam ediyor.

Ancak yürekleri ağza getiren saniyeler içinde baba dengesini kaybediyor ve Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Prayagraj Tren İstasyonu'nda tren ile peron arasındaki boşluğa düşüyor. Kucağındaki küçük oğlunu bırakmayan baba, 15018 sefer sayılı Kashi Express treninin peron boyunca sürüklemesiyle neredeyse rayların altına çekiliyordu.

Olayı fark eden demiryolu görevlileri hemen harekete geçerken, peronda bekleyen yolcular yaşananları dehşet içinde izledi. Trenin içindeki bazı yolcuların müdahalesiyle baba ve çocuk vagonların içine çekilerek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olası bir facia, trenin acil durdurulması sayesinde son anda önlendi.

Yerel kaynaklara göre, korku dolu anlara rağmen baba ve oğlunun kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattığı bildirildi.

Olayın ardından Kuzey Demiryolları yetkilileri bir kez daha yolculara uyarıda bulunarak, hareket halindeki trenlere binilmemesi ya da inilmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, tren tamamen durmadan yapılan bu tür girişimlerin hayati risk taşıdığını hatırlattı.

Hindistan Demiryolları'nın 2025 verilerine göre, son beş yılda yaşanan 200 tren kazasında 351 kişi hayatını kaybetti, 970 kişi ise yaralandı. Ülkede yaşanan en büyük facialardan biri ise 2023 yılında Odisha eyaletinin Balasore bölgesinde meydana gelmişti. Bir yolcu treninin raydan çıkmasının ardından karşı yönden gelen başka bir trenle çarpışması sonucu 296 kişi yaşamını yitirmiş, 850'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bu olay, Avrupa'da yaşanan son tren kazalarının ardından da dikkat çekti. İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen bir başka tren kazasında makinist hayatını kaybederken, en az beş kişi ağır yaralandı. Yetkililer, kazanın raylara çöken bir istinat duvarı nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Uzmanlar, hem Hindistan'da hem de Avrupa'da art arda yaşanan bu kazaların ardından tren yolculuklarında güvenlik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyor.