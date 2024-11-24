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Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı

Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
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Almanya'da son dönemde adı skandallarla anılan bir gece kulübüne giden trans polis, yanında bulunan ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif etti. Teklife olumsuz yanıt veren şahıslara saldıran trans polis, meslektaşlarını genital bölgeleri de dahil olmak üzere ciddi şekilde yaraladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, içerisinde yaşanan sapkınlıklarıyla kötü şöhrete sahip bir gece kulübüne giden trans polis, yanında bulunan ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif etti. Polislerin bu sapkın teklifi reddetmesine karşı saldırıya geçen trans, polisleri genital bölgeleri de dahil olmak üzere ciddi şekilde yaraladı.

SAPKINLIĞA VERİLEN TAVİZ EMNİYETE SIÇRADI

Ekip arkadaşlarını Berlin'deki bir gece kulübüne götürerek çirkin teklifle yoldan çıkarmaya çalışan trans polis, aynı zamanda kısa süre önce emniyetteki yüksek rütbeli bir pozisyon için de başvuruda bulunmuştu. Sapkın polisin bu başvurusu, ülke tarihinde 'bir ilk' olma özelliği taşıyordu. Ancak rütbe için seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce skandaldan haberdar olan emniyet, trans polisin evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sapkın polisin evinde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Görevinden uzaklaştırılan polis, ihraç talebiyle de disipline sevk edildi. Olayın bölgesel emniyeti direkt alakadar etmesi, basına verilen yasakları da beraberinde getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre cinsiyetini değiştiren sapkın trans ve saldırıya uğrayan ekip arkadaşlarının kimlikleriyle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Trans insanlar neden Devlet memuru yapıyorlar?

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Haber YorumlarıSedat Onat:

CHP bu trans için hemen eylem yapmaya başlar sahip çıkar 50 tane de avukat gönderir sonuçta orası da laik bir ülke özgürlük var

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarımetin:

Günün ithal ahlaksızlık haberide sayfamızdaki yerini almış ne güzel Memleketin başka derdi yoktu kendini düdük letemeyen Alman polisinin derdini dinliyoruz sayenizde Bu memleketin medyasıda kafayı yemiş

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

önünüzdekiler ne işe yariuor,deyip basmiş mermiyi

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıFA null:

aman öyle demeyin CHP destek yürüyüşü falan yapar

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarımelek Ozel:

Türkiye de olsa kabul ederlerdi Türkler trans çok seviyor ne bulursa alir burada Milet

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