Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu

Brezilya'da seyir halindeki trafikte yaşanan gasp girişimi, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle gündem oldu. Olayda, motosikletle ilerleyen şahıs, bir aracın önünü keserek sürücüyü gasp etmeye çalıştı.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Görüntülere göre gaspçı, elinde silaha benzeyen bir cisimle araca yaklaştı. Sürücü ise ani bir refleksle silahını çıkararak saldırgana ateş etti. Kurşunların hedefi olan gaspçı yere yığılırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, vurulan gaspçının sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Tanıklar, sürücünün kendi canını savunmak amacıyla hareket ettiğini ifade ederken, olay Brezilya'da artan trafik güvenliği ve silahlı saldırılar tartışmasını yeniden alevlendirdi.