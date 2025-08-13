Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu

Güncelleme:
Brezilya'da seyir halindeki trafikte, cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Araç sürücüsünü gasp etmeye çalışan motosikletli, sürücü tarafından vuruldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Brezilya'da seyir halindeki trafikte yaşanan gasp girişimi, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle gündem oldu. Olayda, motosikletle ilerleyen şahıs, bir aracın önünü keserek sürücüyü gasp etmeye çalıştı.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Görüntülere göre gaspçı, elinde silaha benzeyen bir cisimle araca yaklaştı. Sürücü ise ani bir refleksle silahını çıkararak saldırgana ateş etti. Kurşunların hedefi olan gaspçı yere yığılırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, vurulan gaspçının sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Tanıklar, sürücünün kendi canını savunmak amacıyla hareket ettiğini ifade ederken, olay Brezilya'da artan trafik güvenliği ve silahlı saldırılar tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHarpoon:

ne soruşturmasi ?? adam mahkemeye bile çıkmaz.. brezilyada suç almış başını gidiyor hükümet halkı silahlanmaya teşvik etti.. kendi cezalarını kendileri veriyorlar..

Haber Yorumlarıgunay yanug:

bizde ise tam tersi, suçlu tedavi edlip bırakılıyor, vuran şahıs hapse atılıyor

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bindik bir alamete ...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
