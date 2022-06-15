Polisin dikkati faciayı önledi! Yola düşen küçük çocuk otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli araçtan yola düşen çocuğu minibüsün altında kalmaktan son anda kurtardı. Dikkati sayesinde faciayı önleyen polis, ülkede halk kahramanı ilan edildi. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kashipur kentinde küçük bir kız çocuğu, hareket halindeki elektrikli çekçekten otoyola düştü. POLİS TRAFİĞİ DURDURDU O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesinin ardından trafiği durdurdu. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi. Hindistanlılar, olayın ardından polisi kahraman olarak nitelendirdi. İhlas Haber Ajansı / Dünya Uttarakhand India 3. Sayfa Dünya Haberler

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