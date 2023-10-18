Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Şenpazar ve Azdavay ilçelerinde gıyabi cenaze namaz kılındı.
İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde vatandaşlar Filistin'deki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
Cemaat tarafından öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şenpazar
Merkez Hafız Şakir Camisi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaz sonrasında Filistinliler için dualar edildi.
Azdavay
Azdavay'daki camilerde, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için öğle namazı öncesi sela okundu.
Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.
Küre
Akşemsettin Camisi'nde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.