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Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.