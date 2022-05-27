Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı - Haberler

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Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de Roma surlarına yakın bir alanda kazı yapan amatör arkelog Dylan Herbert, ilginç bir taş buldu. Taşın üzerinde bir takım yazılar olduğunu fark eden Herbert, hemen taşı kazıdı. Taşın üzerinde bir erkek cinsel organı figürü ve dönemin azizine küfürler yazıldığı görüldü.

Amatör arkeolog Dylan Herbert, Hadrian Duvarı yakınında gerçekleştirdiği kazılarda tarihi eser olacağını düşündüğü bir taş keşfetti. Taşı da alıp laboratuvarına giden Herbert, taşın tam 1800 yıllık olduğunu tespit etti.

Herbert daha sonra taşın üzerinde yazılar olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan ve taşı kazmaya başlayan Herbert, bir süre uğraştıktan sonra taşın üzerindeki yazıyı ortaya çıkarmayı başardı.

Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı

Arkeolog daha sonra arkadaşlarından da yardım alarak taşın üzerinde ne yazdığını öğrendi. Fakat öğrendikleri karşısında kendi de büyük bir utanç yaşıyordu.

Taşın üzerinde bir erkek cinsel organ figürü tespit eden arkeologlar, ayrıca o dönem azizle kavgalı olan kişiler tarafından azize yönelik küfürler yazıldığını belirledi.

İşte o taş:

Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Arkeoloji, Dünya, Haberler

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