Toprakta bulunan ölümcül bakteri panik yarattı! Hastalığın ilk belirtisi ateş

Dünya bir yandan koronavirüs diğer yandan ise maymun çiçeği ile uğraşırken, ABD'de de son olarak tespit edilen ölümcül bakteri, paniğe neden oldu.

ABD'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

ABD Hastalık önleme ve Kontrol merkezleri (CDC), Mississippi'nin Körfez Kıyısı'nın toprağında ve suyunda ölümcül bir bakteri bulunduğuna dikkat çekti CDC, virüsün ABD'de ilk kez görüldüğünü ve Melioidosis hastalığına neden olabileceğini duyurdu.

"ATEŞ, EKLEM AĞRISI VE BAŞ AĞRISI YAPIYOR"

Melioidosis, 'Burkholderia pseudomallei' adlı bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Kemirgenlerin yanı sıra koyun, keçi, sığırda görülme oranı yüksek. İnsandan insana nadir olarak bulaşıyor ama öldürücü etkisi var. CDC hastalığın "ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı" gibi belirtilerle kendini hissettirdiği söylüyor.

TROPİKAL BÖLGELERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Söz konusu hastalık tipik olarak olarak Güney Asya, kuzey Avustralya gibi tropikal bölgelerde bulunur. ABD'de yıllık ortalama 12 vaka tespit edilirken hastaların çoğu bakterilerin endemik olduğu bir ülkeye seyahat etmişti. Hastalık en son 2021 yılında dört ayrı eyalette patlak verince, vakaların ithal bir aromaterapi spreyi ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.