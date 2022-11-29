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Toprağı kazan arkeologlar, mezardan çıkan altınlarla büyük bir mutluluk yaşadı

Dünya Haberleri

Mısır'da Nil Nehri kıyısında araştırma yapan arkeologlar, kazdıkları 2500 yıllık mezarlarında birçoğunda "altın dil" bulmaları nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadı. Dillerin, geçmiş yıllarda bir gelenek nedeniyle mumyalara konulduğu öğrenildi.

Orta Doğu ve Afrika bölgesi, yer altı kaynaklarının zenginliği nedeniyle dünyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mumyalarıyla ünlü Mısır'da arkeologlar tarafından yapılan çalışmalarda ise ilginç keşifler yapılıyor. Mısır'da Nil Nehri kıyısında araştırma yapan bir ekip tarafından ortaya çıkarılan ilginç gerçek ise bilim camiasında büyük yankı uyandırdı.

2500 YILLIK MEZARDAN ALTIN DİL ÇIKTI

Arkeologlar tarafından nehir kıyısındaki 2500 yıllık mezara yönelik bir kazı yapıldı. Kazı sırasında mumyaların ağızlarından altın dil çıkması hem şaşkınlık hem de mutluluk yarattı. Bilim insanları, bölgedeki birçok mumyada altın dil tespit etti.

Toprağı kazanan Arkeologlar, mezardan çıkan altınlarla büyük bir mutluluk yaşadı

GELENEK KAPSAMINDA MUMYALARA KONULUYORDU

Arkeologlar çok sayıda bulunan altın diller hakkında açıklama da yaptı. Buna göre dillerin, eski Mısır'daki bir gelenek kapsamında mumyalara konulduğu belirtildi.

İşte o altın diller:

Toprağı kazanan Arkeologlar, mezardan çıkan altınlarla büyük bir mutluluk yaşadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Arkeoloji Dünya Haberler

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